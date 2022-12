"Seu legado jamais será esquecido", tuíta Mbappé após a morte de Pelé

O atacante do Paris Saint-Germian e da França, Kylian Mbappé, prestou homenagem à lenda do futebol brasileiro Pelé, que faleceu nesta quinta-feira aos 82 anos.

"O rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Descanse em paz, Rei", escreveu o jogador francês no Twitter, acompanhando a mensagem com uma foto de ambos juntos.

