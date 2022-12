Sérvios do Kosovo desmantelarão barricadas após advertências da UE e EUA

Os sérvios do Kosovo que bloqueiam várias rodovias com barricadas há 19 dias vão acabar com as barreiras, anunciou o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, depois que recebeu advertências da União Europeia e dos Estados Unidos para reduzir a tensão.

"As barricadas serão retiradas, mas a desconfiança permanece", declarou Vucic, de acordo com a imprensa estatal sérvia.

Kosovo declarou unilateralmente sua independência da Sérvia em 2008, uma década depois da guerra entre as forças sérvias e rebeldes albaneses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Belgrado não reconhece a independência daquela que foi sua província, que tem população majoritariamente albanesa. E estimula a minoria sérvia do Kosovo, que tem quase 120.000 pessoas e está concentrada no norte do território, a desafiar as autoridades da capital kosovar, Pristina.

Na quarta-feira, Kosovo fechou o principal posto na fronteira com a Sérvia, depois que os sérvio-kosovares ergueram barricadas no local, uma das maiores crises dos últimos anos na região.

Centenas de sérvios estabeleceram barricadas em 10 de dezembro no norte do Kosovo para protestar contra a detenção de um ex-policial sérvio, acusado de envolvimento em ataques contra policiais kosovar-albaneses.

Na quarta-feira, um tribunal de Pristina ordenou a libertação do ex-policial, Dejan Pantic, e que ele passe ao sistema de residência vigiada.

Depois que as barricadas foram erguidas, a polícia kosovar e agentes das forças internacionais de manutenção da paz foram alvos de vários ataques com armas de fogo. Ao mesmo tempo, a Sérvia colocou suas Forças Armadas em estado de alerta máximo.

Estados Unidos e União Europeia pediram na quarta-feira uma "desescalada sem condições" na região, onde a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, considerou na semana passada que a situação estava "à beira do conflito armado".

A Alemanha criticou o aumento da presença militar sérvia na fronteira com Kosovo, que para Berlim envia um "sinal muito ruim".

A Rússia reafirmou o apoio a Belgrado. "Temos relações de aliados muito estreitas, históricas e espirituais com a Sérvia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A Rússia acompanha com "muita atenção" o que acontece no Kosovo, acrescentou.

"E é claro que apoiamos Belgrado nas ações que realiza", insistiu.

str-mbs/avl/zm/fp

Tags