Protestos contra novo governo do Peru podem voltar em janeiro

Os protestos no Peru que reivindicam a renúncia do atual governo após a destituição do presidente Pedro Castillo podem ser retomados em janeiro, enquanto a nova governante, Dina Boluarte, pede "reflexão" e "diálogo".

Boularte, que era vice-presidente, assumiu o governo do Peru depois que o esquerdista Castillo tentou fechar o Congresso, em 7 de dezembro, mas não teve apoio institucional e foi detido para ser investigado por rebelião.

Sua queda gerou violentos protestos nas duas semanas seguintes, que deixaram 22 mortos e mais de 600 feridos em confrontos com as forças de segurança.

Essas manifestações, principalmente nas áreas rurais do sul do Peru, diminuíram no final de dezembro após intervenção militar e com as festas de final de ano, mas podem ser reativadas.

"Temos informações de que, possivelmente, a partir de 4 de janeiro do ano que vem, voltaremos a ter conflitos sociais, muito particularmente na região sul", disse o ministro do Interior, Víctor Rojas, em entrevista coletiva aos correspondentes estrangeiros em Lima.

Rojas afirmou que viajará a Arequipa (sul), Cusco e Puno (sudeste) "para estabelecer e corroborar as informações e preparar os serviços policiais".

Ele acrescentou que a ação policial não será "de repressão, mas sim para proteger o patrimônio e a livre circulação".

A presidente Boularte, que conduziu a coletiva de imprensa, argumentou com os manifestantes: "apesar de os protestos serem pacíficos, geram prejuízos para o Estado, (...) com essa receita podemos resolver problemas de saúde, água, drenagem, rodovias (...) Os convido à reflexão."

"Sei que com razão reivindicam o que não foi atendido. Que suas reivindicações sociais são justas e nós não nos negamos a atendê-los. Vamos sentar à mesa, marcar uma data na agenda e começar a trabalhar", acrescentou.

Sindicatos das regiões de Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho e Arequipa, todas no sul e onde Castillo conta com grande apoio, já anunciaram que voltarão às ruas, sem especificar uma data.

Os manifestantes pedem a renúncia de Boluarte, o fechamento do Congresso e a antecipação das eleições para 2023. Na tentativa de mitigar a crise, o Congresso aprovou há uma semana a mudança das eleições gerais de 2026 para abril de 2024.

A declaração do estado de emergência permitiu aos militares participar da contenção das manifestações. A Defensoria do Povo solicitou uma investigação sobre a morte de vários manifestantes por tiros à queima-roupa.

"Quando tomei posse, não pensei que haveria tamanha violência. Não foi fácil para nós tomarmos a decisão de declarar o estado de emergência (...) A violência e os falecidos me doem na alma, não pedi essas mortes", disse Boluarte.

O chefe do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, informou que a investigação das mortes será feita em foro comum e reiterou que não haverá "impunidade".

Castillo justificou sua tentativa de golpe na obstrução exercida pelo Congresso ao exercício de suas funções e denunciou tratamentos racistas.

Castillo foi preso horas depois de sua tentativa de golpe, quando tentava chegar à embaixada do México para pedir asilo.

Dias depois, o governo de Andrés Manuel López Obrador concedeu asilo a sua esposa e filhos, e manifestou seu apoio a Castillo, a quem considera uma "vítima das elites" no Peru.

Diante disso, a chancelaria peruana pediu ao embaixador mexicano que se retirasse do país. Também convocou para consultas seus embaixadores no México, Colômbia, Bolívia e Argentina, cujos governos também apoiaram Castillo.

Apesar disso, "continuamos mantendo relações diplomáticas com o México (...) Através de nossa chancelaria estamos trabalhando intensamente para poder reintegrar nossos embaixadores solicitados", explicou Boluarte.

O Peru é membro da Aliança do Pacífico junto com Chile, Colômbia e México, um bloco comercial que responde por 38% do PIB da região.

