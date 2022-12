Pelé: três casamentos, sete filhos e uma vida de novela

Casado três vezes, oficialmente pai de sete filhos: a vida privada de Pelé, apesar de não tão acidentada quanto a do ídolo argentino Diego Maradona, foi bem agitada.

Pelé teve um filho preso, uma ex-namorada que passou de modelo a 'rainha dos baixinhos' e uma filha não assumida.

O "Rei" se negou a reconhecer Sandra Machado, nascida em 1964 de um romance com uma empregada doméstica.

Depois de uma batalha judicial de cinco anos, os tribunais decidiram em 1996 a favor da jovem, cuja história contou no livro "A filha que o Rei não quis", antes de falecer em 2006 de um câncer de mama, aos 42 anos.

Pelé também foi criticado por seus dois netos por tê-los "abandonado intelectual, moral e materialmente".

De seu primeiro casamento com Rosemeri Cholbi, em 1966, nasceram três filhos: duas meninas, Kely Cristina, em 1967, e Jennifer, em 1978, além de um menino, Edinho, em 1970.

Nessa época, Pelé também teve uma filha, Flávia, fruto de um relacionamento em 1968 com a jornalista Lenita Kurtz. Diferentemente de Sandra Machado, o astro a reconheceu em 2002.

A família "oficial" se instalou em Nova York em 1975, logo após a transferência de Pelé do Santos para o Cosmos. Os três filhos continuaram morando nos Estados Unidos após o divórcio dos pais no início da década de 1980.

Novamente solteiro, Pelé se apaixonou por Xuxa, na época uma jovem modelo que viria a se tornar um fenômeno da televisão brasileira como apresentadora de programas infantis.

Pelé foi um pai ausente para os três filhos de seu primeiro casamento.

"Quando morava nos Estados Unidos, quase não tinha contato com meu pai", afirmou Edinho em 2020, em entrevista ao canal Football Club.

"Só o via de duas a três vezes por ano, nos aniversários e no Natal. Às vezes ele nos reunia e nos via", lembrou.

Ao voltar ao Brasil aos 16 anos, o filho de Pelé se aproximou mais do pai e iniciou uma carreira modesta como goleiro, mas foi com os problemas fora de campo que ficou mais famoso.

Condenado em 2017 a quase 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Edinho passou por ida e vindas da prisão antes de ter a liberdade condicional concedida no final de 2019.

O segundo casamento de Pelé foi com a psicóloga e cantora gospel Assíria Seixas Lemos, em 1994. Dois anos depois, tiveram um casal de gêmeos, Joshua e Celeste. Pelé e Assíria se separaram após treze anos juntos.

Em 2020, a ex-esposa abriu um processo contra o "Rei" pelo não pagamento de pensão.

Em 2016, aos 75 anos, Pelé se casou pela terceira vez com Marcia Cibele Aoki, uma empresária de 42 anos que conheceu em Nova York na década de 1980 e que reencontrou em um elevador em São Paulo em 2010.

Uma união que o rei do futebol classificou como "amor definitivo".

