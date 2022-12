Pelé 'transformou futebol em arte', diz Neymar

Pelé "transformou futebol em arte, em entretenimento", disse Neymar após a morte do astro mundial do futebol.

"Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo", escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain em sua conta no Instagram, em uma postagem com fotos do jogador com o 'Rei'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

raa/app/ol/jc/aam

Tags