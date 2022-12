Pelé 'transformou futebol em arte', diz Neymar sobre o Rei do futebol

Pelé "transformou futebol em arte, em entretenimento", disse Neymar ao lamentar a morte, nesta quinta-feira (29), do astro do futebol mundial.

"Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo", escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain em sua conta no Instagram, em uma postagem com fotos do jogador com o 'Rei'.

Neymar lembrou que Pelé, que morreu nesta quinta-feira aos 82 anos após lutar contra um câncer de cólon por pouco mais de um ano, imortalizou a camisa '10', que passou a ser vestida pelos jogadores mais talentosos.

'Ney', que no Mundial do Catar se igualou ao lendário ex-jogador como artilheiro da Seleção (77 gols), afirmou que o "Rei do futebol" deu "visibilidade" ao Brasil e a populações discriminadas, como pobres e negros.

"O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei. Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno!", disse Neymar, que, assim como a lenda do futebol, também iniciou sua carreira profissional no Santos.

Além de Neymar, outros atletas da Seleção, como Vinicius Jr e Casemiro, lamentaram a morte daquele que muitos consideram o melhor jogador da história.

Atualmente no Real Madrid (Espanha), Vinicius Jr trocou sua foto de perfil no Instagram por uma imagem da assinatura de Pelé e fundo preto.

"Descanse em paz, Rei Pelé. Obrigado pela glória que você deu ao Brasil e ao futebol. Seu legado é eterno", escreveu no Instagram Casemiro, que joga no Manchester United (Inglaterra).

Outro ex-craque da Seleção, Ronaldo Nazário considerou o lendário ex-jogador o "maior de todos os tempos".

"A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita. Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações", disse o "Fenômeno" nesta rede social.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários clubes, incluindo o Santos, lamentaram a morte do único jogador a vencer três Copas do Mundo (1958, 1962, 1970).

"Nosso Rei do Futebol foi o expoente máximo de um Brasil vitorioso, vencedor e que nunca se amedrontou diante das dificuldades", informou a CBF.

