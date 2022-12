Pelé será velado na segunda-feira e enterrado na terça em Santos

Pelé, falecido nesta quinta-feira aos 82 anos, será velado na próxima segunda-feira e enterrado na terça na cidade de Santos, informou a diretoria do Santos Futebol Clube.

"O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde ele encantou o Mundo", diz o comunicado no site oficial do Santos.

raa/app/cl/cb

