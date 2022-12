Pelé 'levou o nome do Brasil para o mundo', diz Bolsonaro

O presidente em fim de mandato do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos, "levou o nome do Brasil para o mundo".

"Pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria", tuitou o presidente, junto com uma foto do 'Rei' segurando uma camisa do Santos autografada para ele.

