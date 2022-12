Pelé em detalhes

Confira alguns detalhes sobre Pelé, o eterno rei do futebol:

Nome: Edson Arantes do Nascimento

Apelido: Pelé

Data de nascimento: 23 de outubro de 1940

Naturalidade: Três Corações, Minas Gerais

Altura: 1,70 m

Posição: atacante

Clubes: Santos (BRA/1956-1974), New York Cosmos (EUA/1975-1977)

Jogos pela seleção: 91 (77 gols)

Estreia na seleção: 07/07/57, Brasil X Argentina (1-2)

Último jogo pela seleção: 18/07/1971, Brasil X Iugoslávia (2-2)

Conquistas pela seleção:

3 Copas do mundo (1958, 1962, 1970)

Finalista da Copa América (1959)

Conquistas em clubes:

2 Copas Intercontinentais (1962, 1963)

2 Copas Libertadores (1962, 1963)

11 Campeonatos Paulistas (1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973)

11 vezes artilheiro do Campeonato paulista em 1957 (17 gols), 1958 (58), 1959 (45), 1960 (33), 1961 (47), 1962 (37), 1963 (22), 1964 (34), 1965 (49), 1969 (26), 1973 (11) e em

6 Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968)

1 Campeonato nos Estados Unidos (1977)

Recordes:

1.281 gols em 1.363 partidas, recorde mundial

58 gols no Campeonato Paulista na temporada 1958

127 gols em um ano (1959)

8 gols em um único jogo (Santos X Botafogo, 11-0, em 21 de novembro de 1964)

Autor seis vezes de cinco gols em um único jogo, trinta vezes de quatro gols em uma partida e 92 vezes de 'hat-tricks' (três gols em um jogo) durante a carreira

Seu gol de número 1.000 foi marcado em 19/11/1969, no Maracanã (Santos X Vasco), aos 78 minutos, de pênalti. A partida foi interrompida, Pelé deu uma volta olímpica e voltou a campo com uma camiseta com o número 1.000

O mais jovem campeão do mundo (17 anos na Suécia-1958)

Único jogador tricampeão do mundo

Honrarias:

Eleito o esportista do século pelo Comitê Olímpico Internacional (1999)

Eleito jogador de futebol do século pela FIFA (2000)

Bola de Ouro honorária (entregue em janeiro de 2014)

