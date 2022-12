PAUTA ESPECIAL SOBRE O FALECIMENTO DE PELÉ, O REI DO FUTEBOL

Pelé, o Rei do futebol, considerado o maior jogador de futebol da História, morreu nesta quinta-feira (29) aos 82 anos.

Confira as matérias já enviadas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SÃO PAULO:

Morreu Pelé, o rei do futebol

O futebol perdeu seu rei. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, considerado por muitos o melhor jogador da história, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, meses depois de ter sido diagnosticado com um câncer.

Por Rodrigo ALMONACID

(Fbl BRA saúde, Central, 900 palavras, já transmitida, com atualizações)

FOTO, VÍDEO, INFOGRAFIA

RIO DE JANEIRO:

Pelé, o eterno Rei do Futebol

Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé e falecido nesta quinta-feira(29), aos 82 anos, tornou-se Rei do futebol com um estilo único e um instinto de goleador incomparável. Versátil dentro e fora de campo, a lenda brasileira encerrou uma vida à altura de um camisa 10.

Por Javier TOVAR

(Fbl BRA saúde, Perfil, 841 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO, INFOGRAFIA, VÍDEO

SÃO PAULO:

Na porta do hospital onde Pelé morreu, fãs lamentam sua morte

"O Pelé e o Santos fizeram com que eu realmente me apaixonasse pelo futebol", afirma o torcedor Alípio Bedaque na porta do hospital de São Paulo onde o "Rei" morreu nesta quinta-feira (29), que aos poucos se tornou ponto de encontro de seus entristecidos fãs.

Por Ramon SAHMWKOV

(Fbl BRA saúde, Reportagem, 438 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Pelé, o adolescente e o início do mito

Em 8 de agosto de 1956, um menino tímido e de saúde frágil de 15 anos chegou ao Santos. Pouco menos de dois anos depois, Pelé deu ao Brasil sua primeira Copa do Mundo. Em plena adolescência nascia um mito.

Por Yann BERNAL (Fbl BRA saúde, 635 palavras, já transmitida)

PARIS:

A história de Pelé em quatro Copas do Mundo, de 1958 a 1970

Com três Copas do Mundo conquistadas, um recorde digno do 'Rei', Pelé também se tornou uma lenda com gols espetaculares, gestos mágicos e até pelos golpes recebidos.

(Fbl BRA saúde, Ângulo, 621 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os novos craques e o peso de ser um herdeiro de Pelé

De vez em quando surge um "novo Pelé", uma alcunha pesada demais, imposta pela imprensa ou pela torcida a dezenas de jogadores de diferentes níveis.

Por Yann BERNAL

(Fbl BRA, Ângulo, 739 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

PARIS:

Rei Pelé e Maradona, a eterna disputa

Quem é o melhor jogador da história, Pelé ou Diego Maradona? O debate acontece há mais de três décadas entre dois ídolos que são opostos em quase tudo.

(Fbl BRA, Ângulo, 514 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

PARIS:

A história por trás do milésimo gol de Pelé

Em 19 novembro de 1969, quando uma pane de transmissão privava o mundo de assistir à Missão Apollo 12, os brasileiros não perdiam um outro momento histórico: o milésimo gol de Pelé.

Nicolas PRATVIEL

(Fbl BRA saúde, 598 palavras, já transmitida)

PARIS:

Copa de 1970, a obra-prima de Pelé

O terceiro título mundial, conquistado no México com o Brasil em 1970, permanecerá como a obra-prima de Pelé, fenomenal durante todo o torneio e impulsionado por um espírito de revanche do fracasso de 1966.

Nicolas PRATVIEL

(Fbl BRA saúde, 636 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Pelé em detalhes

Alguns detalhes sobre Pelé, o eterno rei do futebol.

(Fbl BRA saúde, Quadro, 313 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Fora dos campos, um Pelé ator, cantor e garoto-propaganda

Verdadeiro artista com a bola no pé, Pelé aproveitou de sua imensa fama para embarcar em diversas carreiras paralelas fora dos campos de futebol, como ator, cantor ou garoto-propaganda.

Por Louis GENOT

(Fbl BRA saúde, Ângulo, 663 palavras, á transmitida)

FOTOS ARQUIVO

SÃO PAULO:

Velocidade, pressão e tecnologia, o futebol mais 'difícil' que sucedeu a Pelé

As entradas eram ferozes, mas a bola era recebida sem pressa. Hoje, a pressão é sufocante, e os juízes são amparados pelo VAR. Desde que o recém-falecido Pelé pendurou as chuteiras, em 1977, o futebol tem sido mais "difícil" de jogar, embora, segundo o Rei, às custas do espetáculo.

Por Rodrigo ALMONACID

(Fbl BRA saúde, Ângulo, 755 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

De 1940 até sua morte, relembre grandes datas na vida de Pelé

Relembre as principais datas da vida do 'Rei' Pelé, considerado o maior jogador da história do futebol, falecido nesta quinta-feira (29) aos 82 anos.

(Fbl BRA saúde, Quadro, 727 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags