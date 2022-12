PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Onda de ataques russos contra infraestruturas de energia na Ucrânia

CHINA COVID: Aumenta a preocupação mundial com onda de contágios de covid-19 na China

ISRAEL GOVERNO: Netanyahu volta ao poder em Israel com um governo de extrema-direita

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia denuncia novos ataques da Rússia contra infraestruturas de energia

A Ucrânia denunciou, nesta quinta-feira (29), novos ataques em larga escala da Rússia com dezenas de mísseis contra várias cidades do país, incluindo Kiev, em mais uma série de ações com o objetivo de destruir as infraestruturas de energia do país, em pleno inverno.

=== CHINA COVID ===

PEQUIM:

Preocupação mundial aumenta com onda de covid-19 na China

O governo dos Estados Unidos se uniu ao número crescente de países que adotam restrições aos viajantes procedentes da China, depois que Pequim suspendeu de maneira repentina as limitações às viagens internacionais, apesar da onda local de contágios.

PARIS:

Explosão de casos de covid na China ameaça criar novas variantes

A explosão de infecções por covid-19 na China após o levantamento das restrições sanitárias ameaça criar um "potencial terreno fértil" para novas variantes do vírus - alertam especialistas em saúde.

=== ISRAEL GOVERNO ===

JERUSALÉM:

Netanyahu volta ao poder em Israel com governo de extrema direita

Após uma passagem pela oposição, Benjamin Netanyahu retorna ao poder em Israel nesta quinta-feira (29), liderando um governo descrito por analistas como o mais à direita da história do país.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

A 'paz total' de Petro que aspira desativar a violência na Colômbia

Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, aspira dar outra reviravolta na história: alcançar a "paz total" com rebeldes e traficantes de drogas para extinguir mais de meio século de conflito armado que se seguiu ao desarmamento da guerrilha das Farc em 2017.

SANTIAGO:

Museu no Chile recupera esculturas tomadas pela ditadura de Pinochet

Seis esculturas de mármore do Museu Nacional de Belas Artes do Chile tomadas pela ditadura de Augusto Pinochet há quase meio século voltaram este mês para sua sede original, apesar da resistência dos militares.

CARACAS:

Oposição adia decisão sobre futuro do 'governo interino' de Guaidó na Venezuela

O opositor Juan Guaidó anunciou na quarta-feira o adiamento para 3 de janeiro do debate sobre o futuro do "governo interino" que ele lidera na Venezuela desde 2019, uma votação que estava prevista para quinta-feira.

-- EUROPA

VATICANO:

Bento XVI está 'lúcido' e seu estado é 'estável'

O papa emérito Bento XVI, de 95 anos e para quem seu sucessor Francisco pediu orações, encontra-se "lúcido" e seu estado de saúde é "estável", apesar de grave, segundo o Vaticano.

-- ÁSIA

POIPET:

Incêndio em hotel-cassino deixa 19 mortos no Camboja

Ao menos 19 pessoas morreram em um grande incêndio em um hotel-cassino na cidade cambojana de Poipet, mas as autoridades temem um balanço de óbitos muito maior.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Qual a relação entre tempestades de inverno e aquecimento global?

O mundo está ficando mais quente, e isso inclui os invernos. Nos últimos anos, porém, os Estados Unidos têm experimentado severas tempestades de inverno, e os especialistas analisam mais de perto o vínculo entre esses episódios de frio extremo e a mudança climática.

=== ESPORTE ===

PARIS:

Acompanhamento da rodada do campeonato francês

