"O futebol perdeu hoje o maior da história", diz Franz Beckenbauer após morte de Pelé

O Bayern de Munique lamentou a morte de Pelé nesta quinta-feira e seu presidente de honra, Franz Beckenbauer, fez uma homenagem: "O futebol perdeu hoje o maior de sua história e eu perdi um amigo único".

"Nascido em Três Corações, Pelé tinha três corações: para o futebol, para a família e para todas as pessoas. Um que jogou com as estrelas e sempre manteve os pés no chão. Fui para os Estados Unidos em 1977 para o Cosmos de Nova York porque queria muito jogar em um time com Pelé. Essa passagem ao lado dele foi uma das melhores experiências da minha carreira", completou o 'Kaiser'.

