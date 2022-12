'Nunca houve um camisa 10' como Pelé, diz Lula

"Nunca houve um camisa 10" como Pelé, escreveu o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, após a morte do 'Rei' do futebol nesta quinta-feira (29).

"Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona", escreveu Lula em seu perfil no Twitter, em uma postagem na qual compartilhou fotos suas ao lado do eterno camisa 10 da seleção brasileira.

