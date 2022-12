Número de mortos por chuvas nas Filipinas sobe para 33

Uma pessoa morreu e três estão desaparecidas após um deslizamento de terra no sul das Filipinas, informou a polícia nesta quinta-feira, o que eleva para 33 o número de vítimas fatais provocadas pelas chuvas dos últimos dias.

As autoridades procuram mais de 20 pessoas desaparecidas depois das fortes chuvas do fim de semana de Natal, que provocaram inundações e deslizamentos de terra no centro e sul do arquipélago.

A vítima fatal mais recente é um homem de 62 anos, que morreu em um deslizamento de terra quando pescava com três amigos em Mati City, na ilha de Mindanao.

Os três amigos continuam desaparecidos.

Centenas de casas foram destruídas pelas chuvas, que arrasaram 5.000 hectares de plantações e obrigaram dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas.

