Morcegos congelados são resgatados por ONG no Texas

Um resgate digno do Batman: atingidos por uma onda de frio nos Estados Unidos, cerca de 700 morcegos foram devolvidos para seu habitat natural na noite de quarta-feira (28), no Texas. A liberdade veio após seis dias de terapia de calor e, para alguns, cuidados intensivos.

A ONG protetora dos animais Houston Humane Society (HHS) soltou os animais debaixo de uma ponte na cidade de Houston, Texas.

Considerados um dos mamíferos mais abundantes da América do Norte, estes morcegos-de-cauda-livre (Tadarida brasiliensis) são essenciais para o controle de insetos.

Na semana passada, as geadas e temperaturas atípicas para a região causaram um "choque hipotérmico" na colônia de animais.

A ONG informou que os morcegos ficaram impossibilitados de permanecer presos à estrutura dos prédios e caíram de cinco a dez metros de altura.

Em média, esses mamíferos pesam 13 gramas e possuem 10 a 12 centímetros de comprimento, são "pequenos, têm pouca gordura corporal e não sobrevivem deitados no chão em temperaturas abaixo de zero por muito tempo", explicou o HHS em sua página do Facebook.

Voluntários ajudaram a recolher os animais e mais de 1.500 morcegos foram cuidados pela organização durante o fim de semana, tanto em um refúgio quanto no sótão da diretora de vida selvagem d aorganização, Mary Warwick.

A maioria necessitava apenas de calor e hidratação, mas os mais afetados foram colocados em incubadoras e alimentados por via intravenosa.

"Surpreendentemente, a maioria dos morcegos sobreviveu", observou o HHS.

Com a volta das temperaturas amenas esta semana, aproximadamente 22ºC na quarta-feira (28), a ONG libertou "cerca de 700" dos morcegos ao anoitecer, momento que os animais voam para a caça noturna de insetos.

Funcionários da organização afirmaram que, em breve, farão o mesmo com os outros.

A obervação de morcegos é um passatempo popular no Texas, onde diversas pontes são lares de grandes colônias.

A Waugh Bridge, em Houston, a Congress Avenue Bridge, em Austin, e a Camden Street Riverwalk Bridge, em San Antonio, atraem os visitantes ao anoitecer, enquanto os morcegos partem em massa para suas caçadas noturnas.

