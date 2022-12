Ministro português renuncia por 'TAPgate'

O ministro português de Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pediu demissão na quarta-feira (28), em meio ao escândalo sobre a indenização à secretária de Estado da Fazenda por deixar a companhia aérea estatal TAP.

No centro da polêmica, a secretária Alexandra Reis não resistiu à pressão e deixou o governo na véspera.

"Dada a forma como este assunto é percebido pela opinião pública, assumo a responsabilidade política por isso", declarou o ministro Nuno Santos, em um comunicado.

Ele também anunciou a demissão de seu secretário de Estado, Hugo Santos Mendes.

A saída do ministro, há sete anos no governo, foi aceita pelo primeiro-ministro socialista António Costa.

A polêmica em torno do chamado "TAPgate" continuou crescendo, depois das revelações sobre o valor da indenização por demissão (500 mil euros, em torno de US$ 530 mil) recebida por Alexandra Reis após deixar o conselho de administração da TAP Air Portugal em fevereiro.

Alguns meses depois, ela foi nomeada diretora da NAV, empresa estatal de controle de tráfego aéreo, antes de ingressar no governo no início de dezembro como secretária de Estado do Ministério da Fazenda.

Os partidos da oposição já pediram o comparecimento de funcionários da TAP e do governo no Parlamento para esclarecer as condições da saída de Alexandra.

A companhia aérea está passando por um processo de reestruturação que levou a cortes de pessoal e reduções salariais para muitos funcionários.

"A lição terá de ser aprendida no futuro. Qualquer um que ocupar um cargo público está sujeito a um exame minucioso de seu passado", afirmou o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

