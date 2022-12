Marina Silva, símbolo da luta ambiental no Brasil

Nascida no Acre, em plena floresta Amazônia, Marina Silva é um símbolo da luta contra as mudanças climáticas no Brasil e a sua nomeação para o futuro governo Lula consagra a importância que o presidente eleito pretende dar a este desafio global em seu terceiro mandato.

Silva, de 64 anos, foi nomeada nesta quinta-feira (29) ministra do Meio Ambiente, cargo que já havia ocupado durante os mandatos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), mas rompeu com seu mentor em 2008, ao acusá-lo de não apoiá-la o suficiente na defesa da maior floresta tropical do planeta.

Três vezes candidata à Presidência (2010, 2014, 2018), Marina se reconciliou com Lula recentemente, ajudando-o na campanha vitoriosa sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Em troca de seu apoio, a deputada federal eleita por São Paulo obteve uma série de promessas, em especial a criação de uma autoridade nacional de segurança climática responsável, por verificar as ações que visam a reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

"A questão climática agora é uma prioridade estratégica do mais alto nível", disse Marina em entrevista à Folha de S.Paulo antes de viajar ao Egito para participar da COP27, em novembro, onde anteciparia a agenda climática do governo Lula, que tomará posse em 1º de janeiro.

Precisamente na COP, Lula prometeu acabar com o desmatamento na Amazônia em 2030, depois que este disparou 60% no mandato de Bolsonaro.

A aparência frágil desta ex-empregada doméstica esconde uma força interior que lhe permitiu superar uma infância de pobreza, graves problemas de saúde e enfrentar o machismo e o racismo presentes na vida política brasileira.

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima teve uma ascensão muito particular.

Ela nasceu em 8 de fevereiro de 1958 em Rio Branco, capital do Acre, no coração da Amazônia Legal. Três de seus 11 irmãos morreram na infância e ela perdeu a mãe aos 15 anos.

Aos 11, caminhava 14 km por dia para ajudar seu pai a explorar as seringueiras e recolher seu látex.

"Eu acordava sempre às 4h da manhã, cortava uns gravetos, acendia o fogo, fazia o café e uma salada de banana perriá com ovo. Esse era o nosso café da manhã", narra Marina em seu site oficial.

Com diversos problemas de saúde, sobreviveu a três hepatites e cinco surtos de malária.

Na adolescência, decidiu entrar para um convento e, embora a vida religiosa não a convencesse, descobriu a Teologia da Libertação, movimento da esquerda católica conhecido por sua luta contra a pobreza e as violações dos direitos humanos.

Isso lhe permitiu estudar: passou de analfabeta à graduação universitária - em História - aos 26 anos, depois de ter trabalhado como empregada doméstica para pagar seus estudos.

Marina fez sua estreia na política ao lado do sindicalista Chico Mendes, emblemático defensor da Amazônia assassinado em 1988. Eleita vereadora de Rio Branco, se tornou depois a senadora mais jovem na história do Brasil, aos 36 anos.

Ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2010 e 2014, mas acabou em oitavo no pleito de 2018, vencido por Bolsonaro.

Como muitos brasileiros, esta mãe de quatro filhos abandonou o catolicismo para se converter ao protestantismo evangélico.

Em julho, declarou que "nunca" abortaria, mas defendeu a discussão do tema pela sociedade sob o olhar da saúde pública.

E, embora tenha afirmado no passado que não era favorável ao casamento homossexual devido a suas crenças religiosas, prometeu em 2018, em seu programa de governo, "garantir o respeito e o exercício pleno da cidadania por LGBTIs".

