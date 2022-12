Klopp comemora contratação do holandês Gakpo, "um jovem jogador com muito potencial"

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, elogiou nesta quinta-feira, o atacante holandês Cody Gakpo, novo reforço dos 'Reds' vindo do PSV Eindhoven, por 40 milhões de libras (48 milhões de euros).

O PSV Eindhoven anunciou na noite de segunda-feira a transferência para o Liverpool do jogador de 23 anos que se destacou na Copa do Mundo do Catar ao marcar três gols em três jogos.

"Ele é um jovem jogador com muito potencial. Se já tivesse marcado 40 gols na Espanha ou em outro lugar, teria se tornado inacessível", avaliou Jürgen Klopp em coletiva de imprensa na véspera do jogo em casa contra o Leicester, pela 18ª rodada do campeonato inglês.

"Neste tipo de contratação, tudo é uma questão de 'timing'", observou o treinador alemão, que procurava mais um meio de campo do que um atacante durante o mercado de inverno (de 1º a 31 de janeiro de 2023).

Klopp também admitiu que o custo da contratação de Gakpo não deixaria de ter impacto no restante da janela de transferências do Liverpool.

"Sabemos o que queremos fazer e vamos ver se conseguimos. É uma questão de dinheiro, claro, mas acima de tudo é uma questão de encontrar os jogadores certos e estamos muito felizes por ter Cody".

O Liverpool completou a contratação do jovem holandês em três dias e garantiu que ele não fosse transferido para o rival Manchester United, que também estava interessado.

A contratação de Gakpo só poderá ser formalizada a partir do dia 1º de janeiro, início oficial da janela de transferências de inverno. Segundo Jürgen Klopp, o jogador poderá fazer sua estreia com as novas cores no dia 7 de janeiro, em partida da FA Cup contra o Wolverhampton.

