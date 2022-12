Irã fará manobras militares no Estreito de Ormuz

As Forças Armadas do Irã farão exercícios militares no sul do país, perto do estratégico Estreito de Ormuz - informou a imprensa oficial.

"O exercício militar conjunto Zulfiqar 1401 começará esta noite na região de Jask, ao leste do Estreito de Ormuz", no Mar de Omã, anunciou o vice-coordenador do Exército, o almirante Habibollah Sayari, citado pela agência de notícias oficial Irna.

Segundo ele, informou que as manobras vão envolver "infantaria, unidades blindadas e mecanizadas do Exército, sistemas de defesa da Força Aérea, submarinos e navios, bem como bombardeiros estratégicos".

Drones irão conduzir "operações de coleta de informação (...), bem como operações de reconhecimento", acrescentou.

Em exercícios similares no ano passado, o Exército iraniano informou que dois drones americanos se aproximaram da área de manobras.

Em agosto deste ano, os militares iranianos realizaram exercícios com 150 drones em todo país.

E, em julho, o Irã revelou sua primeira divisão de navios e submarinos capazes de transportar drones armados.

Estados Unidos e Israel acusam Teerã de usar drones e mísseis para atacar as forças americanas e navios ligados a Israel no Golfo.

A República Islâmica é alvo de sanções impostas por países ocidentais, acusada de fornecer drones à Rússia em sua guerra na Ucrânia. Tal afirmação é negada por Teerã.

