Governo do Peru espera mais protestos populares em janeiro

Os protestos no Peru pedindo a renúncia do atual governo, liderado por Dina Boularte após a destituição do presidente Pedro Castillo, poderão ser reativados na próxima semana - disse o ministro do Interior, Víctor Rojas, nesta quinta-feira (29).

"Temos informações de que, possivelmente, a partir de 4 de janeiro do ano que vem, voltaremos a ter conflitos sociais, muito particularmente na zona sul", antecipou Rojas, em entrevista coletiva aos correspondentes estrangeiros em Lima.

