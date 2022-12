Fora dos campos, um Pelé ator, cantor e garoto-propaganda

Verdadeiro artista com a bola no pé, Pelé aproveitou de sua imensa fama para embarcar em diversas carreiras paralelas fora dos campos de futebol, como ator, cantor ou garoto-propaganda.

Seja contracenando com Sylvester Stallone num filme de guerra hollywoodiano, enumerando os méritos do Viagra ou cantando em dueto com Elis Regina, o Rei sempre se destacou.

Com a camisa da seleção, Pelé esteve rodeado de craques como Garrincha, Rivelino e Jairzinho. No estúdio, ele escolheu a melhor das companheiras, a cantora Elis Regina.

O dueto improvável deu à luz em 1969 um disco de nome "Tabelinha", uma troca de passes entre duas das maiores estrelas em suas respectivas áreas.

Pelé não se contentou em apenas cantarolar. Ele também foi o compositor de duas músicas, "Vexamão" e "Perdão, não tem", nas quais ele mesmo dita a melodia com seu violão.

A primeira começa com um diálogo leve entre os dois monstros sagrados, Elis pedindo ao Rei para cantar, e Pelé respondendo "não tenho voz para cantar", antes de ceder.

No ano seguinte, Pelé também gravou uma música de Natal, alguns meses depois de trazer para o Brasil um terceiro título mundial na Copa de 1970.

Em 1987, o refrão "ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever" é entoado pelo eterno camisa 10, uma música gravada com o grupo infantil "Trem da Alegria" e usada na sequência para uma campanha de alfabetização do Ministério da Educação.

Pelé já tinha tido um gostinho do show-business ao namorar nos anos 1980 a apresentadora Xuxa, a rainha dos baixinhos, com a qual formou um 'casal real' do Brasil por cinco anos (1981-1986).

Em 2006, o Rei lançou o álbum "PeléGinga", no qual faz um dueto com Gilberto Gil na música "Quem Sou Eu" e cantou a primeira versão de "Acredita no Veio", que relançou em 2020 com a dupla mexicana Rodrigo y Gabriela para comemorar seus 80 anos.

No cinema, Pelé apareceu no cenário internacional no papel de um prisoneiro de guerra de Trinidade e Tobago num campo nazista de 1943 para o filme 'Fuga Para a Vitória' (1981), do diretor John Huston.

Com Michael Caine como técnico da equipe, Pelé precisou disputar uma partida contra soldados alemães ao lado de companheiros como Sylvester Stallone, que surfava a onda do sucesso de 'Rocky', além de jogadores como Bobby Moore, capitão da Inglaterra campeã do mundo em 1966.

"Vou ser sincero. Você não chuta bem, não dribla bem, mas você pode ser um bom goleiro", aconselha Pelé no filme em diálogo com Stallone, mais famoso pelo talento com as luvas de boxe do que com a bola no pé.

Durante as gravações, Pelé, recém-aposentado dos gramados, fez brilhar sua técnica com um belo voleio acrobático que garantiu o empate contra os alemães.

Membros da equipe de filmagem revelaram mais tarde que a cena precisou ser gravada apenas uma vez.

Pelé também brilhou em filmes nacionais, como em "Os Trapalhões e o Rei do Futebol" (1986).

"Fale com seu médico. Eu falaria". Em 2002, aos 62 anos, Pelé aparece no meio do gramado do Maracanã, estádio onde marcou seu milésimo gol 33 anos antes. Mas o assunto não é futebol.

Com sua voz em off, o Rei aborda o tabu dos problemas de ereção, em propaganda para o Viagra que deu o que falar na época.

"Eu nunca tomei, nunca precisei", garantiu mais tarde, aos 70 anos.

Pelé também usou sua fama estratosférica para marcas de bebidas, de roupas, de celulares, mas também de videogames.

No início dos anos 1980, o Rei apareceu ao lado do piloto Mario Andretti e do jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar com um controle na mão para exibir as qualidades do Atari 2600.

Embora não tenha colocado à prova sua popularidade nas urnas, Edson Arantes do Nascimento foi ministro dos Esportes entre 1995 e 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Depois de um mandato em que defendeu a profissionalização do futebol, renunciou para comentar na televisão a Copa do Mundo de 1998, na França.

