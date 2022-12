Ex-ministro da Inteligência Eli Cohen é novo chanceler de Israel

O ex-ministro israelense da Inteligência Eli Cohen, que desempenhou um importante papel na normalização das relações entre Israel e vários países árabes, foi nomeado chefe da diplomacia pelo primeiro-ministro designado, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira (29).

Netanyahu anunciou a nomeação de Cohen durante um discurso no Parlamento, no qual apresentou a orientação de seu governo. A nova administração deve ser aprovada por votação dos parlamentares nesta quinta-feira e suceder à coalizão liderada até agora pelo primeiro-ministro em final de mandato Yair Lapid.

Em meados de 2020, Israel anunciou a normalização das suas relações com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e, posteriormente, com Sudão e Marrocos, no marco dos chamados Acordos de Abraão. Netanyahu quer, agora, estender à Arábia Saudita.

