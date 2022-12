"Descanse em paz, Pelé", tuíta Messi após morte do 'Rei'

O astro argentino Lionel Messi, que há pouco se sagrou tricampeão mundial com sua seleção na Copa do Catar, se despediu com um tuíte de Pelé, o 'Rei' do futebol, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29).

"Descanse em paz, Pelé", escreveu o argentino em suas redes sociais e acompanhou a publicação com três fotos: duas dele junto a Pelé e outra da lenda do futebol brasileiro comemorando um gol.

