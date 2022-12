'Descanse em paz, Pelé', reage Messi após morte do 'Rei'

O craque argentino Lionel Messi, que há pouco se consagrou tricampeão mundial com sua seleção na Copa do Catar, se despediu pelo Instagram de Pelé, o 'Rei' do futebol, falecido aos 82 anos nesta quinta-feira (29).

"Descanse em paz, Pelé", escreveu o argentino em sua rede social, acompanhando a publicação com três fotos: duas dele junto a Pelé e outra da lenda do futebol brasileiro comemorando um gol.

O ex-jogador argentino Gabriel Batistuta também se uniu às manifestações de tristeza pela morte de Pelé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Obrigado por tudo que você deu ao mundo do futebol. RIP lenda", tuitou o ex-jogador da Fiorentina que por 20 anos foi o artilheiro da seleção argentina em Copas do Mundo - um recorde superado recentemente por Messi.

Assim que a notícia foi divulgada, muitos na Argentina se lembraram da mensagem de Pelé quando Diego Maradona, outra lenda do futebol mundial, morreu aos 60 anos, em 2020.

"Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", escreveu Pelé na ocasião.

"Um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro que o levará em seus corações", escreveu o presidente da Argentina, Alberto Fernández, conhecido como um amante do futebol.

Clubes de futebol argentinos também expressaram suas condolências, entre eles os populares Boca Juniors e River Plate. Em sua conta oficial no Twitter, o River se despediu "de um dos maiores de toda a história. Pelé, lenda do futebol mundial".

ls/ol/ap/aam/mvv

Tags