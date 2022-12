Cristiano Ronaldo diz que Pelé foi "inspiração para milhões"

O atacante português Cristiano Ronaldo se juntou à onda de reações após a morte de Pelé, que foi uma "inspiração para tantos milhões" de amantes do futebol, escreveu nesta quinta-feira em sua conta no Instagram.

"Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre", declarou CR7, após enviar os "profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento.

Cristiano Ronaldo também lembrou que "o carinho que (Pelé) sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância".

"Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes do futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", concluiu.

Pelé faleceu nesta quinta-feira aos 82 anos, após lutar durante mais de um ano contra o câncer, anunciou uma de suas filhas.

"Te amamos infinitamente. Descanse em paz", publicou sua filha Kely Nascimento no Instagram.

Pelé é o único jogador da história a ter ter ganhado três vezes a Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970).

