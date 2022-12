Cristiano Ronaldo diz que Pelé foi "inspiração para milhões" de amantes do futebol

O atacante português Cristiano Ronaldo se juntou à onda de reações após a morte do lendário ex-craque brasileiro Pelé, "uma inspiração para tantos milhões" de fãs de futebol, escreveu ele em sua conta no Instagram.

"Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça atualmente todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência de ontem, hoje, de sempre", declarou CR7 que deu "meus profundos sentimentos a todo o Brasil e em especial à família do senhor Edson Arantes do Nascimento".

