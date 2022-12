Comunicado do Business Wire :Ministry of Hajj and Umrah

Com o patrocínio de Sua Alteza Real, o Príncipe Khaled Al-Faisal, conselheiro do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e Governador da Região de Meca, o ministro de Hajj e Umrah organizará a conferência e exposição "Hajj Expo 2023" que acontecerá de 9 a 12 de janeiro de 2023.

His Royal Highness Prince Khaled Al-Faisal, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Governor of Makkah Region (Photo: AETOSWire)

O evento de quatro dias é parte dos esforços contínuos do ministério para a construção de um ecossistema inovador de serviços e soluções para melhor atender aos peregrinadores nas Duas Mesquitas Sagradas e aprimorar suas experiências religiosas e culturais. Seu objetivo é criar um ecossistema sustentável e integrado que aprimore as experiências dos peregrinadores, antecipe suas tendências futuras e estabeleça oportunidades para novas colaborações, acordos e iniciativas locais e internacionais.

Sua Excelência e Ministro de Hajj e Umrah, o Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, disse: "A conferência permitirá que empreendedores, inovadores e pesquisadores de 200 empresas globais compartilhem experiências bem-sucedidas e realizem um brainstorm de soluções sustentáveis de qualidade idealizadas para atender às aspirações e necessidades dos peregrinos. Isto reflete o apoio implacável dedicado pelo Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e Sua Alteza, o príncipe herdeiro para o setor de Hajj e Umrah, de acordo com a Visão 2030 da Arábia Saudita."

Com delegações de mais de 56 países, a "Expo Hajj" espera ser testemunha da assinatura de 400 acordos e parcerias. A exposição contará com 10 sessões principais, 13 painéis de discussão e 'Hajj Talks', assim como 36 workshops e eventos e atividades relacionados, principalmente a exposição islâmica e o "Hajj Hackathon".

A "Hajj Expo 2023" será patrocinada por várias entidades e empresas, incluindo a Kidana Development Company, Elm, Al Wukalla Company, Catering Contractors Association, Muslim World League, Rua AlMadinah Holding, Motawifs Pilgrims for Southeast Asian Countries Co., Alrajhi Umrah, Dallah Albaraka Holding, Sadu Business Solutions, The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) e Saudi Arabia Railways (SAR), Saudi Public Transport Company (SAPTCO), Mohamed Yousuf Naghi Motors Co., Flynas, Saudi Al-Qaid Transportation Co., Alif Alif FM, High Point Technology Company e a Casablanca Company for Hotel & Touristic Services Co. LTD.

A edição de 2021 da conferência registrou números recordes com mais de 45.000 participantes e 115 acordos comerciais. A segunda edição contará com diversas sessões científicas, workshops e programas de treinamento, com vários ministros de assuntos islâmicos, embaixadores e cônsules de Hajj e operadores de Hajj e Umrah do mundo inteiro.

