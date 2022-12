Companheira do presidente de Chile renuncia a funções de primeira-dama

Irina Karamanos, companheira do presidente do Chile, Gabriel Boric, formalizou, nesta quinta-feira (29), sua renúncia à posição de coordenadora sociocultural da Presidência, assumida em março. Com isso, deixará de cumprir funções oficiais como primeira-dama.

O cargo de primeira-dama não é regulamentado no Chile, nem recebe remuneração. A partir de agora, as seis fundações sociais sob a Coordenação Sociocultural da Presidência estarão a cargo da pessoa escolhida para presidir cada um dos conselhos.

"Vou continuar apoiando o governo, vou continuar apoiando o presidente, meu companheiro Gabriel Boric, e vou intensificar a militância no meu partido e também vou me desenvolver profissionalmente na minha área", declarou Karamanos.

Cientista social de 33 anos, Irina Karamanos é companheira de Boric desde 2019.

De ascendência grega e alemã, estudou na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e integra a Frente Feminista do partido governista Convergência Social.

