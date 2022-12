Atlético de Madrid vence Elche e sobe para 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid venceu em casa o lanterna Elche por 2 a 0 nesta quinta-feira e subiu para a terceira posição do Campeonato Espanhol, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O time 'colchonero' fez o primeiro com o português João Félix aos 11 minutos do segundo tempo, antes de Álvaro Morata fechar o placar aos 28.

Com a vitória, o Atlético chega aos 27 pontos na tabela, mas até o final da rodada pode ser ultrapassado pela Real Sociedad (26 pontos), que joga no sábado contra o Osasuna.

Mais cedo, duas equipes que lutam para se manter na zona de classificação para as competições europeias, Betis (6º) e Athletic (5º), empataram sem gols em Sevilha.

No primeiro jogo do dia, que marcou o retorno da 'LaLiga' depois da pausa para a Copa do Mundo, Girona (12º) e Rayo Vallecano (7º) empataram em 2 a 2.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Quinta-feira:

Girona - Rayo Vallecano 2 - 2

Betis - Athletic Bilbao 0 - 0

Atlético de Madrid - Elche 2 - 0

- Sexta-feira:

(13h00) Getafe - Mallorca

(15h15) Cádiz - Almería

Celta Vigo - Sevilla

(17h30) Valladolid - Real Madrid

- Sábado:

(10h00) Barcelona - Espanyol

(12h15) Villarreal - Valencia

Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

2. Real Madrid 35 14 11 2 1 33 14 19

3. Atlético de Madrid 27 15 8 3 4 23 14 9

4. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

5. Athletic Bilbao 25 15 7 4 4 24 14 10

6. Betis 25 15 7 4 4 17 12 5

7. Rayo Vallecano 23 15 6 5 4 22 18 4

8. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

9. Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 5

10. Valencia 19 14 5 4 5 22 15 7

11. Mallorca 19 14 5 4 5 13 13 0

12. Girona 17 15 4 5 6 22 24 -2

13. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

14. Almería 16 14 5 1 8 16 22 -6

15. Getafe 14 14 3 5 6 12 20 -8

16. Espanyol 12 14 2 6 6 16 22 -6

17. Celta Vigo 12 14 3 3 8 14 26 -12

18. Sevilla 11 14 2 5 7 13 22 -9

19. Cádiz 11 14 2 5 7 9 26 -17

20. Elche 4 15 0 4 11 10 33 -23

