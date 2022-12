A história de Pelé em quatro Copas do Mundo, de 1958 a 1970

Com três Copas do Mundo conquistadas, um recorde digno do 'Rei', Pelé também se tornou uma lenda com gols espetaculares, gestos mágicos e até pelos golpes recebidos.

Pela primeira vez a Copa do Mundo foi transmitida pela televisão para mais de 60 países. Em boa hora para o mundo ver na Suécia o nascimento de um prodígio de 17 anos, ainda adolescente, que desmontou seus adversários com a bola nos pés.

Contundido antes do Mundial, Pelé perdeu as primeiras duas partidas, contra Áustria (3-0) e Inglaterra (0-0). Seu primeiro jogo foi contra a União Soviética (2-0), formando o 'tridente' ofensivo com Garrincha e Vavá.

Tornou-se o atleta mais jovem a disputar uma Copa do Mundo e estabeleceu outro recorde nas quartas de final: o mais jovem a marcar um gol no Mundial, contra o País de Gales (1-0).

Em seguida, marcou três gols - em apenas 23 minutos - contra a poderosa França (5-2) de Fontaine e Kopa, nas semifinais, e anotou outros dois contra a Suécia (5-2), na final.

Contra a Suécia, marcou um gol de placa: matou a bola no peito na grande área, deu um lençol no marcador e completou sem deixar a bola cair, para o delírio da torcida.

O segundo contra os suecos foi uma cabeçada que encobriu o goleiro para acabar no fundo da rede.

Ao final da Copa da Suécia, seis gols em quatro partidas e uma contribuição fundamental para o título.

Carregado nos ombros por seus companheiros, suas lágrimas lembraram ao mundo que ainda era um menino.

Agora conhecido por todos, Pelé defende sua coroa na Copa do Chile.

Começa bem, com um gol contra o México (2-0), mas um estiramento na virilha se agrava contra a Tchecoslováquia (0-0) e o afasta definitivamente do Mundial.

Do banco, Pelé vê a Seleção chegar a seu segundo título mundial, tendo Garrincha como protagonista.

Pelé chegou à Inglaterra com 25 anos sonhando com seu terceiro título mundial, mas muitos não queriam ver a seleção brasileira conseguir o tricampeonato.

Sob o olhar impassível dos árbitros, os adversários bateram sem piedade no camisa '10' do Brasil, começando pelo zagueiro búlgaro Zhechev, o que não impediu que Pelé marcasse o seu na vitória por 2 a 0.

Por precaução, não atuou na derrota por 3 a 1 diante da Hungria, e foi caçado em campo por Morais na partida contra Portugal, a qual não pôde terminar.

O Brasil perdeu por 3 a 1 para Portugal e caiu na primeira fase.

"Comecei o trabalho e Morais terminou", confessaria Zhechev anos depois.

Frustrado pelo fracasso na Inglaterra, Pelé abandonou durante dois anos a seleção brasileira, mas voltou para integrar um time inigualável, formado por craques como Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivelino e Carlos Alberto Torres.

No México, com a "melhor seleção da história", Pelé disputou sua última Copa do Mundo para realizar uma obra-prima.

Marcou contra a Tchecoslováquia (4-1) e colocou Gordon Banks na história com a "defesa do século", após cabecear no canto do goleiro inglês uma bola que parecia indefensável. Jairzinho marcou na vitória por 1 a 0 sobre os ingleses.

Pelé fez dois gols na vitória sobre a Romênia, por 3 a 2. Depois veio o Peru nas quartas de final (4-2), e o Uruguai nas semis, com vitória do Brasil por 3 a 1, em jogo que ficou marcado pelo drible espetacular do 'Rei' sobre o goleiro Mazurkiewicz, numa jogada em que a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Na final contra a Itália, Pelé abriu o placar com um gol de cabeça inesquecível, antes de dar um passe de mestre para o gol decisivo de Carlos Alberto (4-1).

Como na Suécia, Pelé foi carregado nos ombros, no estádio Azteca, mas desta vez o 'Rei' consagrado não chorou.

