Wall Street fecha em baixa

A bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quarta-feira (28), após uma sessão de altos e baixos, em que as taxas subiram levemente em um mercado pouco ativo.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,10%, enquanto o Nasdaq, de valores tecnológicos caiu 1,35% e o S&P 500 perdeu 1,20%, abaixo dos 3.800 pontos.

Os rendimentos dos bônus do Tesouro americano a dez anos subiram levemente a 3,87% contra 3,84% na véspera, devido aos preços das ações.

Após um início de sessão no azul, os índices operaram no vermelho em um contexto de pouco volume de negociações, normal para esta temporada de festas de fim de ano.

Analistas também mencionaram as vendas dos investidores.

"Estamos em um mercado com viés de baixa", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investment. "A boa notícia é que a valorização do mercado baixou consideravelmente nos últimos seis a doze meses, o que prepara o terreno para o próximo mercado altista".

"No entanto, os valores ainda podem se comprimir ainda mais antes que cheguemos ao final deste mercado baixista", acrescentou.

As perdas foram generalizadas, mas as empresas tecnológicas sofreram mais. A Apple fechou em baixa de 3,1%, a Netflix de 2,6% e a Alphabet, matriz da Google, de 1,7%.

As ações chinesas cotadas nos Estados Unidos caíram em meio à preocupação com a propagação da covid-19 no gigante asiático.

