Retorno do Campeonato Espanhol fecha o ano com dérbi da Catalunha

Após o fim da Copa do Mundo, o Campeonato Espanhol retorna nesta quinta-feira (29) para sua 15ª rodada, com destaque para o dérbi da Catalunha entre Barcelona e Espanyol no último dia do ano.

Líder do campeonato, o 'Barça' tem dois pontos de vantagem para o Real Madrid, que visita o Valladolid na sexta (30).

Para o confronto de sábado, o time 'blaugrana' não poderá contar com o artilheiro Robert Lewandowski, suspenso por três jogos após ter sido expulso na última partida antes do Mundial do Catar, na vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna.

Apesar das seis semanas de pausa, o técnico Xavi Hernández acredita que o elenco pode continuar em um bom ritmo na retomada da 'LaLiga'.

Tendo que decidir quem ficará na posição de Lewandowski, Xavi tem como opções Ferrán Torres, Ansu Fati, Memphis Depay e Ousmane Dembélé, vice-campeão do mundo em 2022 e que se reapresentou à equipe na última segunda-feira (26).

Já o Real Madrid, na cola da equipe catalã, pode liderar temporariamente caso vença o Valladollid na sexta, impondo uma pressão ao rival direto na busca pelo título.

O confronto marcará também o reencontro do time merengue com Ronaldo, um de seus ilustres ex-jogadores e que atualmente é proprietário e presidente do clube 'albivioleta'.

A retomada da 'LaLiga' também traz na quinta-feira um duelo atrativo entre duas equipes na zona de classificação para as competições europeias, entre Betis e Athletic Bilbao, além do confronto entre Atlético de Madrid e o lanterna Elche.

-- Programação da 15ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Quinta-feira:

(13h00) Girona - Rayo Vallecano

(15h15) Betis - Athletic Bilbao

(17h30) Atlético de Madrid - Elche

- Sexta-feira:

(13h00) Getafe - Mallorca

(15h15) Cádiz - Almería

Celta de Vigo - Sevilla

(17h30) Valladolid - Real Madrid

- Sábado:

(10h00) Barcelona - Espanyol

(12h15) Villarreal - Valencia

Real Sociedad - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

2. Real Madrid 35 14 11 2 1 33 14 19

3. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

4. Athletic Bilbao 24 14 7 3 4 24 14 10

5. Atlético de Madrid 24 14 7 3 4 21 14 7

6. Betis 24 14 7 3 4 17 12 5

7. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

8. Rayo Vallecano 22 14 6 4 4 20 16 4

9. Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 5

10. Valencia 19 14 5 4 5 22 15 7

11. Mallorca 19 14 5 4 5 13 13 0

12. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

13. Girona 16 14 4 4 6 20 22 -2

14. Almería 16 14 5 1 8 16 22 -6

15. Getafe 14 14 3 5 6 12 20 -8

16. Espanyol 12 14 2 6 6 16 22 -6

17. Celta de Vigo 12 14 3 3 8 14 26 -12

18. Sevilla 11 14 2 5 7 13 22 -9

19. Cádiz 11 14 2 5 7 9 26 -17

20. Elche 4 14 0 4 10 10 31 -21

