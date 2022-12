PSG renova contrato de Verratti até 2026

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia italiano Marco Verratti até 2026, pouco antes da partida contra o Strasbourg pela 16ª rodada do Campeonato Francês, a primeira depois da pausa para a Copa do Mundo.

"O PSG e seu presidente, Nasser Al Khelaifi, têm o prazer de anunciar a renovação até 2026 de Marco Verratti", anunciaram os alto-falantes do estádio Parque dos Príncipes, minutos antes do início do jogo.

Antes da renovação, o contrato de Verratti (30 anos), que chegou ao clube em 2012, terminava em 2024.

Agora com o vínculo estendido, o italiano tem tudo para bater o recorde de jogos pelo PSG, que é de Jean-Marc Pilorget (435). Titular contra o Strasbourg, ele chegou hoje à sua partida número 399 pela equipe.

"É um orgulho imenso renovar meu contrato com o Paris Saint-Germain", declarou Verrati em um comunicado do clube. "Estava claro que minha história ia continuar sendo escrita aqui", acrescentou.

"Marco desempenhou um papel fundamental na história e no sucesso do clube ao longo dos dez últimos anos", comentou, por sua vez, o presidente Al Khelaifi.

