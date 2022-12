Petróleo fecha em baixa diante das incertezas sobre reabertura chinesa

Os preços do petróleo recuaram, nesta quarta-feira (28), diante da preocupação mundial provocada pelo relaxamento das medidas sanitárias anticovid na China e sobre a reabertura do gigante asiático, um dia depois de registrar leve alta devido às tensões sobre a oferta russa.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 1,26%, a 83,26 dólares. Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) americano, para entrega também em fevereiro, perdeu 0,71%, a 78,96 dólares.

O anúncio feito por Moscou na véspera, de que proibirá a venda de petróleo aos países estrangeiros que adotarem um teto aos preços do petróleo russo aumentou momentaneamente os preços da commodity.

Mas agora é a reabertura da China a que preocupa os operadores.

Embora Pequim tenha anunciado que suspenderá em breve as restrições de entrada ao seu território, outros países começaram a impor limitações aos passageiros vindos da China, temendo uma propagação de novas infecções de covid-19.

"No longo prazo, a reabertura da China é muito promissora para o mercado do petróleo, mas no curto prazo, tem muita gente doente", o que "poderia acabar sendo um fator negativo para os preços" do petróleo, assegurou Bill O'Grady, da Confluence Investment.

