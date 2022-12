Neymar é expulso mas PSG vence Strasbourg (2-1) com gol de Mbappé nos acréscimos

O Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1, sofreu mais do que o esperado para vencer o Strasbourg (19º) por 2 a 1 graças a um pênalti convertido nos acréscimos por Kylian Mbappé, quando o atacante Neymar já tinha sido expulso, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do campeonato francês.

No primeiro jogo do PSG após a Copa do Mundo, tudo havia começado bem para o time da capital, que abriu o placar aos 14 minutos após Marquinhos desviar de cabeça uma falta cobrada por Neymar, mas o capitão parisiense também foi protagonista do gol de empate do time da Alsácia, ao desviar um cruzamento da esquerda de Adrien Thomasson e surpreender o goleiro Gianluigi Donnarumma (51).

Tudo se complicou para o PSG quando 10 minutos depois ficou em inferioridade numérica após a expulsão de Neymar. O atacante brasileiro recebeu o cartão amarelo por dar um tapa em um adversário e apenas dois minutos depois recebeu o segundo por simular um pênalti (62).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi só nos acréscimos que Mbappé deu a vitória ao líder da Ligue 1 ao converter um pênalti (90+6).

Com esta vitória o PSG soma 44 pontos, oito a mais que o segundo colocado Lens, que visitará o Nice (9º) nesta quinta-feira e precisa vencer para manter o ritmo.

O PSG também anunciou que o meia italiano Marco Verratti, de 30 anos, estendeu sua permanência no clube até 2026.

Mais cedo, o agora quinto colocado Monaco se aproximou do pódio da Ligue 1, ao vencer o Auxerre (17º) fora de casa por 3 a 2.

Numa partida cheia de alternativas, o Auxerre abriu o placar com um pênalti cobrado por Mbaye Niang (30), mas o time do Principado virou com gols de Wissam Ben Yedder (45+3 de pênalti) e do jovem de 17 anos Eliesse Ben Seghir (58), que entrou após o intervalo no lugar do capitão monegasco.

Os donos da casa voltaram a empatar o jogo com um gol contra do meia Youssouf Fofana (68), mas quando parecia que o jogo iria terminar empatado, Ben Seghir marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim do tempo regulamentar (85).

Com esta vitória, os monegascos somam 30 pontos e igualam o Olympique de Marselha (4º), que recebe o Toulouse (12º) nesta quinta-feira, e estão a um ponto do Rennes, que fecha o pódio antes de visitar o Reims (11º) também na quinta.

O Lille também ficou perto do topo da tabela (6º com 29 pontos) depois de vencer por 2 a 0 em sua visita ao Clermont (10º), com gols de Ángel Gomes de pênalti (68) e Mohamed Bayo nos acréscimos (90+4).

Antes, o Ajaccio (14º) venceu o último colocado Angers por 1 a 0 e em mais um duelo na zona inferior da tabela Troyes (13º) e Nantes (16º) empataram em 0 a 0.

--- Jogos da 16ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Quarta-feira:

Troyes - Nantes 0 - 0

Ajaccio - Angers 1 - 0

Auxerre - Monaco 2 - 3

Clermont-Ferrand FC - Lille 0 - 2

Brest - Lyon 2 - 4

PSG - Strasbourg 2 - 1

- Quinta-feira:

(13h00) Lorient - Montpellier

(15h00) Reims - Rennes

(17h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Nice - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 44 16 14 2 0 45 10 35

2. Lens 36 15 11 3 1 26 10 16

3. Rennes 31 15 9 4 2 31 14 17

4. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 26 13 13

5. Monaco 30 16 9 3 4 32 23 9

6. Lille 29 16 9 2 5 29 23 6

7. Lorient 28 15 8 4 3 26 21 5

8. Lyon 24 16 7 3 6 27 20 7

9. Nice 20 15 5 5 5 15 17 -2

10. Clermont-Ferrand FC 19 16 5 4 7 19 25 -6

11. Reims 17 15 3 8 4 16 21 -5

12. Toulouse 16 15 4 4 7 20 27 -7

13. Troyes 15 16 3 6 7 26 31 -5

14. Ajaccio 15 16 4 3 9 15 24 -9

15. Montpellier 14 15 4 2 9 24 29 -5

16. Nantes 14 16 2 8 6 17 24 -7

17. Brest 13 16 3 4 9 18 32 -14

18. Auxerre 13 16 3 4 9 16 34 -18

19. Strasbourg 11 16 1 8 7 18 28 -10

20. Angers 8 16 2 2 12 15 35 -20

./bds/mcd/dr/aam

Tags