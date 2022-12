Militares de Colômbia e Equador se unem contra narcotráfico na fronteira

Comandantes das Forças Armadas de Colômbia e Equador concordaram nesta quarta-feira em "unir esforços" para enfrentar o narcotráfico e o crime na fronteira, após uma reunião na cidade colombiana de Ipiales.

"Não serão poupados esforços direcionados à eliminação do narcotráfico, dos crimes ambientais, do contrabando e de todos os fenômenos que se fazem presentes em nossas áreas de responsabilidade", declarou o general colombiano Hélder Giraldo, acompanhado de seu par do Equador. "Quisemos unir esforços para estabelecer a médio e curto prazos planos militares que permitam enfrentar" o crime, acrescentou.

Por anos alheio ao conflito armado no país vizinho, o Equador se tornou um receptor da cocaína produzida na Colômbia antes de a droga seguir para os Estados Unidos ou a Europa.

Os narcotraficantes colombianos usam a fronteira comum, de 586 km, como corredor, para driblar a perseguição de autoridades.

Estudos independentes indicam que os guerrilheiros que não aceitaram o acordo de paz de 2016 com as Farc e outras estruturas enviam seus carregamentos dos departamentos colombianos de Putumayo e Nariño. A droga chega às províncias equatorianas de Sucumbíos, Carchi e Esmeraldas, e seguem de diferentes portos rumo a outros continentes.

Segundo a ONU, o Equador foi em 2020 o terceiro país com mais apreensões de cocaína (92 toneladas), atrás de Colômbia (584) e Estados Unidos (157).

As quadrilhas equatorianas que se alimentam do narcotráfico travam uma batalha pelo controle do negócio, principalmente nas prisões, onde cerca de 400 detentos já morreram em brigas desde fevereiro de 2021.

