Mesmo classificado para as oitavas da Champions, Brugge demite técnico Carl Hoefkens

O Brugge, que surpreendeu no início da temporada ao se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Carl Hoefkens, alegando os resultados decepcionantes no Campeonato Belga.

Cinco vezes campeão nacional nas últimas sete temporadas, o Brugge, que vai enfrentar o Benfica no primeiro mata-mata da Champions, está atualmente na quarta posição da liga da Bélgica, a 12 pontos do líder Genk

"Apesar de uma boa campanha na Liga dos Campeões, as atuações e o nível de jogo no campeonato continuam abaixo do esperado", explicou o clube em comunicado, lamentando que a pausa para a Copa do Mundo não tenha gerado "nenhuma melhora".

O Brugge acaba de ser eliminado da Copa da Bélgica e empatou em 1 a 1 na última segunda-feira com o OH Leuven.

O presidente do clube, Vincent Mannaert, avaliou que "o nível de jogo e os resultados desejados" no campeonato e na Copa não foram alcançados, mas deixou claro que o papel de Hoefkens na Champions não deveria ser "subestimado".

Na competição europeia, o time ficou em segundo no Grupo B com 11 pontos, um a menos que o líder Porto. Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid acabaram eliminados.

Mannaert não deu nenhuma pista sobre a identidade do novo treinador, afirmando apenas que está trabalhando para fazer "a melhor sucessão possível".

