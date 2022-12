Manchester City vence Leeds (3-1) e reassume vice-liderança da Premier League

O Manchester City resistiu à pressão e conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 em sua visita ao Leeds United, nesta quarta-feira, pela 17ª rodada da Premier League, resultado que levou a equipe de Pep Guardiola reassumir a vice-liderança.

No fim do primeiro tempo (45+1) o espanhol Rodri Hernández abriu o caminho para a vitória dos 'Citizens', que jogaram com a camisa reserva rubro-negra, e o norueguês Erling Haaland então decretou a vitória com uma 'dobradinha' (aos 51 e 64 minutos).

Aos 73 minutos, o Leeds, décimo quinto na tabela, diminuiu por meio do holandês Pascal Struijk, mas não conseguiu levar adiante a reação.

"Jogamos muito bem contra esse time em seu estádio. Jogamos muito bem no segundo tempo, quando eles abriram mais", disse Guardiola à BBC.

Haaland foi o protagonista da noite em seu retorno a Leeds, cidade onde nasceu em 2000, quando seu pai, Alfie, jogava no clube local.

O City chegou aos 35 pontos e ultrapassou o Newcastle (agora terceiro, com 33), que na segunda-feira havia vencido o Leicester por 3 a 0 e com isso havia assumido provisoriamente o segundo lugar da classificação.

Mas, sobretudo, o Manchester City, defensor do título, conseguiu não deixar o atual líder Arsenal (40 pontos) escapar. Os 'Gunners' venceram o West Ham por 3 a 1 e se distanciaram na tabela. O resultado desta quarta-feira deixa a diferença entre ambos novamente em cinco pontos a favor dos londrinos.

Na artilharia da Premier League, Haaland soma agora 20 gols em sua primeira temporada na liga inglesa, ampliando sua distância em relação ao segundo colocado, Harry Kane, que tem treze após marcar um gol na segunda-feira para o Tottenham no empate em 2 a 2 com o Brentford.

"Temos que caçar o Arsenal. Eu poderia ter marcado mais alguns, mas é a vida. Tenho que treinar mais", disse Haaland ao Amazon Prime, explicando que não jogar na Copa do Mundo o fez "recarregar as baterias".

O City havia ido para a pausa da Copa do Mundo com uma derrota preocupante em casa para o Brentford, mas depois do Mundial do Catar-2022 parece estar obtendo resultados tranquilizadores. Antes desta vitória, havia vencido o Liverpool por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa da Liga inglesa na última quinta-feira.

Tanto o Manchester City quanto o Leeds têm outro jogo da liga de 2022 ainda pendente, que jogarão no sábado, dia 31 de dezembro, contra Everton e Newcastle, respectivamente.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Tottenham 2 - 2

Southampton - Brighton 1 - 3

Crystal Palace - Fulham 0 - 3

Everton - Wolverhampton 1 - 2

Leicester - Newcastle 0 - 3

Aston Villa - Liverpool 1 - 3

Arsenal - West Ham 3 - 1

- Terça-feira:

Chelsea - AFC Bournemouth 2 - 0

Manchester United - Nottingham 3 - 0

- Quarta-feira:

Leeds - Manchester City 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 15 13 1 1 36 12 24

2. Manchester City 35 15 11 2 2 43 15 28

3. Newcastle 33 16 9 6 1 32 11 21

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 29 15 9 2 4 23 20 3

6. Liverpool 25 15 7 4 4 31 18 13

7. Brighton 24 15 7 3 5 26 20 6

8. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

9. Fulham 22 16 6 4 6 27 26 1

10. Brentford 20 16 4 8 4 25 27 -2

11. Crystal Palace 19 15 5 4 6 15 21 -6

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 16 5 2 9 25 28 -3

14. AFC Bournemouth 16 16 4 4 8 18 34 -16

15. Leeds 15 15 4 3 8 23 29 -6

16. West Ham 14 16 4 2 10 13 20 -7

17. Everton 14 16 3 5 8 12 19 -7

18. Wolverhampton 13 16 3 4 9 10 25 -15

19. Nottingham 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 16 3 3 10 14 30 -16

