EUA se recupera de tempestade histórica, mas problemas nos voos persistem

Outros milhares de voos foram cancelados nesta quarta-feira (28) nos Estados Unidos, que tentam se recuperar de uma tempestade de neve histórica que resultou na morte de 59 pessoas.

Funcionários do condado de Erie, no oeste do estado de Nova York, região mais atingida pela tempestade, elevaram o número de mortos para 37. No país, o total de falecidos é de 59.

Em Buffalo, maior cidade do condado, o trabalho continua 24 horas por dia para restabelecer a energia. De acordo com um tuíte do prefeito da cidade, Byron Brown, 500 moradores ainda estavam sem energia nesta quarta-feira.

Outro tipo de crise ocorria nos aeroportos do país, como o da companhia aérea Southwest Airlines, que teve de cancelar outros milhares de voos para tentar superar uma espiral de problemas logísticos nos últimos dias.

Os problemas da companhia aérea deixaram milhares de passageiros ilhados, além de pilotos e comissários de bordo.

Vídeos nas redes sociais mostraram fileiras de malas se acumulando nos balcões de atendimento da Southwest Airlines em aeroportos de várias cidades.

Donald Sneyder, um cliente da companhia aérea, era uma das mais de 40 pessoas na fila à procura das malas.

"Não vim antes porque estava com cara de que seria um grande desastre. Mas espero pegar minhas malas de volta hoje", afirmou no aeroporto de Baltimore, três dias depois que seu voo para Indianapolis foi cancelado.

Outra passageira em Baltimore disse à AFP, enquanto esperava em uma fila de cerca de 50 pessoas, que queria encontrar a cadeirinha para seu bebê de dois meses.

A tempestade, que atingiu os Estados Unidos pouco antes do feriado de Natal, um dos mais movimentados do ano, trouxe temperaturas extremamente baixas para grande parte do país, incluindo os estados do sul, como Texas e Flórida.

Nesta quarta-feira, as temperaturas estiveram mais moderadas, inclusive em Buffalo, onde pessoas sem vida foram encontradas em seus carros e nas ruas nos últimos dias pelas equipes de resgate.

"A esta altura, existem vários corpos não identificados", disse o oficial do condado de Erie Mark Poloncarz, no Twitter. "Ofereço minhas mais profundas condolências a todos que perderam um ente querido nesta terrível tempestade de neve."

A proibição de dirigir continuou em vigor nesta quarta-feira em Buffalo. A Guarda Nacional seguirá de porta em porta em áreas que ficaram sem energia para garantir que os moradores estejam seguros, tuitou o funcionário.

As autoridades também estão se preparando para a eventual crise que segue tempestades dessa magnitude: o derretimento de grandes quantidades de neve.

Prevendo que as temperaturas cheguem a 10ºC na sexta-feira, a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, ordenou o uso de bombas e sacos de areia no caso de "condições de inundação potencialmente perigosas".

