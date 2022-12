Casper Ruud diz que topo do ranking da ATP está a seu alcance

O tenista norueguês Casper Ruud declarou nesta quarta-feira (28) que o topo do ranking da ATP está a seu alcance em janeiro, caso ele tenha um bom desempenho no Aberto da Austrália.

O jogador de 24 anos poderia ter se tornado número 1 do mundo na final do US Open deste ano, mas foi derrotado em quatro sets pelo jovem espanhol Carlos Alcaraz, que assumiu a posição.

Ruud, no entanto, atual número três no ranking, acredita que terá chances na Austrália, onde já desembarcou para a disputa o torneio misto por equipes United Cup.

"Se há um momento em que isso pode acontecer novamente, é de fato em um futuro próximo", disse o tenista, que também foi vice-campeão de Roland Garros este ano.

"A última temporada me mostrou que tenho potencial. Se eu continuar fazendo as coisas bem, trabalhando duro, posso estar nessa posição novamente ou pode nunca acontecer. Nunca se sabe nesse esporte", concluiu.

