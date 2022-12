Autor de tiroteio em universidade russa é condenado à prisão perpétua

Um tribunal russo condenou à prisão perpétua, nesta quarta-feira (28), o autor de um tiroteio na Universidade Estadual de Perm, nos Urais, que deixou seis mortos e dezenas de feridos em 2021 - anunciou o Comitê de Investigação russo.

Timur Bekmansurov, de 19 anos, foi declarado culpado do assassinato de várias pessoas, cometido "por motivos de vandalismo", e condenado à prisão perpétua, informou o Comitê, encarregado das principais investigações no país.

Em 20 de setembro de 2021, Timur Bekmansurov, um estudante da faculdade de Direito da Universidade de Perm com licença para porte de armas, apareceu no estabelecimento com um fuzil e abriu fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo testemunhas, alguns alunos se assustaram e pularam pela janela.

O ataque deixou seis mortos e dezenas de feridos, até que a polícia conseguisse desarmar e deter o agressor.

Em seu julgamento, Timur Bekmansurov admitiu sua culpa e pediu ao tribunal que não o condenasse à pena máxima, prisão perpétua, segundo a imprensa russa.

Nos últimos anos, tiroteios mortais se tornaram mais frequentes na Rússia, um fenômeno que o presidente Vladimir Putin diz ter sido importado dos Estados Unidos.

Em particular, os centros de ensino pagaram um preço alto em 2021, levando o país a endurecer as leis relativas às armas.

Com estas reformas, aumentou de 18 para 21 anos a idade para aquisição de armas de caça, como já acontecia com as armas convencionais, e introduziu-se um exame médico reforçado.

bur/mab/jvb/mr/tt

Tags