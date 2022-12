Austrália anuncia referendo sobre papel institucional para o povo originário

Os australianos decidirão no próximo ano em um referendo se a Constituição deve ser alterada para dar um papel voz institucional à população originária, anunciou o governo nesta quarta-feira.

A proposta "Voz no Parlamento" deseja aumentar a influência na política nacional dos indígenas australianos, que sofrem com problemas de saúde, recebem salários menores e enfrentam maiores barreiras à educação.

Os australianos aborígenes não são mencionados na Constituição adotada em 1901 e qualquer mação para para modificar a situação é politicamente controversa.

O novo primeiro-ministro trabalhista, Anthony Albanese, prometeu organizar um referendo sobre o tema e afirmou nesta quarta-feira que a votação acontecerá "no próximo ano".

A iniciativa deve resultar na criação de um órgão reconhecido pela Constituição que será responsável por assessorar o governo sobre as questões que afetam a população originária.

Os indígenas australianos se estabeleceram no país há quase 65.000 anos, de acordo com o museu nacional, mas sofreram uma ampla discriminação e opressão a partir da chegada dos colonos britânicos no final do século XVIII.

Ainda hoje, os 900.000 aborígines têm uma expectativa de vida muito menor, uma possibilidade muito maior de morrer sob custódia policial e representam 27% dos presos, embora sejam apenas 2% da população do país.

