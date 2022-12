Wall Street fecha castigada por ações de tecnologia

Wall Street fechou nesta terça-feira com o Nasdaq sendo castigado pelas empresas de tecnologia, após o feriado prolongado de Natal.

O índice Dow Jones ganhou 0,11%, o Nasdaq caiu 1,34% e o S&P 500 teve baixa de 0,40%.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aproximou-se de 4%, o que pesou no ânimo dos investidores, sendo que o impacto foi maior nas ações de tecnologia, que costumam depender mais do financiamento da dívida do que as empresas industriais.

