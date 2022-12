Suspeito de ataque letal em novembro em Jerusalém é detido

Autoridades israelenses informaram, nesta terça-feira (27), que prenderam um suspeito acusado de cometer um atentado a bomba em novembro, em Jerusalém, que deixou dois mortos.

"O Shin Beth, a polícia e o Exército prenderam Eslam Frukh, suspeito de ter cometido o atentado com bomba em Jerusalém no mês passado", afirma um comunicado conjunto do Shin Beth, do Serviço de Segurança Interna e da polícia.

O adolescente israelense-canadense Aryeh Schupak, de 15 anos, Aryeh Schupak, e o israelense Tadesa Teshuma, de 50 anos, morreram, devido aos ferimentos sofridos no ataque.

O suspeito, de 26 anos, é um palestino de Jerusalém Oriental, um território palestino ocupado por Israel desde 1967, relata o comunicado.

O jovem tinha autorização de residência em Israel, mas morava em Kufr Aqab, um bairro palestino da Cidade Santa.

"O suspeito foi influenciado por sua ideologia salafista-jihadista, identificava-se com o grupo Estado Islâmico (EI) e agiu sozinho, depois de um longo período de preparação para atacar israelenses em Jerusalém", completa a nota.

