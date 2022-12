PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA TEMPESTADE: Maior tempestade de inverno do século deixa quase 50 mortos nos Estados Unidos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== EUA TEMPESTADE ===

NOVA YORK:

'Nevasca do século' deixa mais de 40 mortos nos EUA

A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos causou a morte de 49 pessoas no país, 27 delas em um condado do estado de Nova York, e está longe de terminar, alertaram autoridades na segunda-feira, chamando o fenômeno de "tempestade do século".

(EUA Canadá clima meteorologia tempestade transporte aviação, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPECIAL RETROSPECTIVA 2022 ===

PARIS:

2022 em dez grandes acontecimentos

A guerra na Ucrânia, os protestos no Irã e o questionamento do aborto nos Estados Unidos são alguns dos dez grandes acontecimentos que marcaram o ano de 2022 no mundo.

(Ano2022 clima conflito meio-ambiente política economia, 2170 palavras, já transmitida)

PARIS:

Personalidades que morreram em 2022

O ano de 2022 foi marcado pela morte de várias personalidades, como a rainha Elizabeth II, o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o cineasta francês Jean-Luc Godard.

(Ano2022 gente morte, 960 palavras, já transmitida) /

PARIS:

Inflação, incêndios, Elizabeth II: o ano de 2022 em dez recordes

Do aumento dos preços aos incêndios, passando pela rainha Elizabeth II, o ano 2022 em dez recordes.

(Ano2022 mídia meio-ambiente política esporte economia saúde, 650 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Desinformação contamina eleições em todo o mundo com táticas trumpistas

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e em Israel, uma enxurrada de desinformação afetou eleitores em todo o mundo em 2022, mas muitos ignoraram a tática de Donald Trump de semear a desconfiança nos processos democráticos.

(Ano2022 desinformação eleições, 870 palavras, já transmitida)

PARIS:

Ano 2022: a ameaça de um apocalipse

Ameaças de uso de armas nucleares, risco de desastre climático: em 2022, a perspectiva de que o fim do mundo pode estar próximo tornou-se repentinamente mais real.

(Ano2022 clima conflito diplomacia nuclear, 820 palavras, já transmitida)

PARIS:

De 'apocalipse' à 'sopa de tomate': as palavras que marcaram 2022

Do "apocalipse" à "sopa de tomate", aqui está uma revisão das 10 palavras, ou expressões, que marcaram o noticiário em 2022.

(Ano2022 conflito meio-ambiente política esporte Mulheres economia, 990 palavras, já transmitida)

PARIS:

Dez personalidades a acompanhar em 2023

Do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, passando pelo prodígio espanhol do tênis Carlos Alcaraz: a seguir 10 personalidades a acompanhar em 2023.

(Ano2022 política esporte economia, 630 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os feitos e promessas do telescópio James Webb

O telescópio espacial James Webb, em órbita desde meados do ano para examinar os limites do universo e a atmosfera dos planetas distantes, forneceu imagens excepcionais durante 2022. Seu trabalho até à data é apenas um esboço do que poderia fazer em um futuro não tão distante

(Ano2022 astronomia ciência, 640 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Comunidade de Caracas e o 'sonho' da urbanização para evitar novas tragédias

Limpar um riacho obstruído pelo lixo, por colchões, roupas e até mesmo geladeiras é o primeiro passo para transformar uma comunidade pobre de Caracas que quer evitar a devastação das enchentes provocadas pelas chuvas, como já aconteceu no passado.

(Venezuela pobreza França, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

PARIS:

Intérpretes: esponjas e muletas dos exilados

De frente para seu psiquiatra, o iraniano demandante de asilo começa a chorar, dominado por pensamentos sombrios e esmagado pela precariedade. Ao lado dele, a intérprete Maryam Eghbali traduz seus males e depois também desaba.

(Irã França trabalho refugiados Afeganistão imigração minoria migração, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Chineses começam a planejar viagens após anúncio do fim da quarentena obrigatória

Os chineses iniciaram o processo de reservas de viagens ao exterior nesta terça-feira (27), depois que as autoridades anunciaram o fim em breve da quarentena obrigatória no retorno ao país, uma medida em vigor há quase três anos.

(China vírus epidemia saúde, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

TAIPÉ:

Taiwan aumenta período do serviço militar obrigatório e cita ameaça da China

Taiwan anunciou nesta terça-feira (27) uma ampliação do serviço militar obrigatório, de quatro meses para um ano, e citou a ameaça da China como justificativa.

(Taiwan China política Forças Armadas defesa, 520 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

Presidente iraniano diz que 'não haverá piedade' aos inimigos do país

O presidente do Irã, Ebrahim Raissi, prometeu nesta terça-feira (27) que "não haverá piedade" para aqueles que forem hostis à República Islâmica nas manifestações provocadas pela morte da jovem Mahsa Amini detida pela polícia da moralidade.

(Irã Mulheres polícia manifestação, 470 palavras, já transmitida)

CABUL:

Jovem de 18 anos desafia talibãs sozinha no Afeganistão

No domingo (25), Marwa, uma jovem de 18 anos, desafiou os talibãs armados estacionados em Cabul, com seu cartaz reivindicando o direito das mulheres à educação no Afeganistão.

(Afeganistão educação religião, 420 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Governo japonês perde quarto ministro em três meses

O ministro japonês da Reconstrução, envolvido em um escândalo político-financeiro, pediu demissão nesta terça-feira (27), o quarto nome que o governo do primeiro-ministro Fumio Kishida - cada vez mais impopular de acordo com as pesquisas - perde em três meses.

(Japão governo política crime, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

ILE DE LA POSSESSION:

Pinguim-rei enfrenta as ameaças do aquecimento global no Oceano Índico

Como todos os anos em dezembro, a Baía dos Marinheiros, na ilha francesa da Possessão, está cheia: milhares de pinguins-rei se deslocam ao território isolado no Oceano Índico para a reprodução. Entretanto, as mudanças climáticas ameaçam a espécie.

(França ultramar Meio Ambiente animais natureza, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

LONDRES:

Acompanhamento da rodada da Premier League

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags