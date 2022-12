Partido que governa a Coreia do Norte inicia importante reunião anual

O partido governante da Coreia do Norte iniciou uma importante reunião anual, com a política econômica na agenda, informou a imprensa estatal.

Nos últimos anos, o líder norte-coreano Kim Jong Un usou a reunião de fim de ano do Partido dos Trabalhadores da Coreia como uma plataforma para apresentar suas políticas em áreas fundamentais, como diplomacia, segurança ou economia.

A agência oficial de notícias KCNA informou que Kim presidiu o início da reunião na segunda-feira (26), após um ano em que o regime comunista executou um número recorde de testes de armas, o que provocou grande preocupação na Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

O poder da Coreia do Norte "aumentou consideravelmente em todos os campos, político, militar, econômico e cultural", afirmou Kim na reunião, segundo a KCNA.

A agenda do encontro inclui uma revisão das políticas aplicadas em 2022 e uma análise do orçamento do próximo ano, acrescentou a agência, sem revelar mais detalhes.

Na reunião do ano passado, Kim destacou as políticas internas, em particular a economia e a agricultura, mas analistas acreditam que ele pode mudar o tom em 2022.

Apesar das sanções internacionais, Pyongyang acelerou o desenvolvimento de seu arsenal e o ditador afirmou que deseja que o país tenha a maior força nuclear do mundo.

O isolado regime alterou uma lei este ano para declarar seu status de potência nuclear como algo "irreversível".

Estados Unidos e Coreia do Sul alertam há meses que a Coreia do Norte está preparando o sétimo teste nuclear de sua história.

Na segunda-feira, o exército de Seul mobilizou caças e helicópteros de ataque depois que vários drones norte-coreanos entraram no território da Coreia do Sul.

