Messi deve voltar a treinar com o PSG em "2 ou 3 de janeiro", diz Galtier

O campeão do mundo e capitão da Argentina, Lionel Messi, deve retornar aos treinamentos com o Paris Saint-Germain entre "2 ou 3 de janeiro", segundo o técnico da equipe francesa, Christophe Galtier.

"Leo fez uma grande Copa do Mundo, além da vitória. Teve que voltar à Argentina para as comemorações e deve permanecer lá até 1 de janeiro", disse o treinador em coletiva de imprensa nesta terça-feira (27).

"Vai se juntar ao elenco no dia 2 ou 3 (de janeiro), para poder retornar às competições. Ele terá entre 13 e 14 dias de recuperação", especificou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa '10' argentino, eleito o melhor jogador do Mundial, está de férias em seu país e não ficará à disposição de Galtier até o jogo contra o Angers, na 18ª rodada do Campeonato Francês, em 11 de janeiro.

O PSG retorna a campo nesta quarta (28) contra o Strasbourg, na retomada da Ligue 1, e poderá contar com Kylian Mbappé e Neymar, que "estarão disponíveis" após retornarem do torneio no Catar, segundo o treinador.

Mbappé surpreendeu ao se reapresentar ao clube francês apenas três dias depois da derrota da França na final da Copa, na qual fez três gols e conseguiu levar sua seleção aos pênaltis, mas acabou perdendo para a Argentina de Messi.

"Lidamos com cada caso individualmente. Depois de falar com ele, Kylian quis retornar rapidamente. Isso não significa que não haja, tanto para (Achraf) Hakimi quanto para Kylian, um momento em que eles tenham que se recuperar, não somente no plano físico, mas também no plano mental", completou o técnico.

Prestes a retornar para a 16ª rodada, o PSG é líder do Campeonato Francês com cinco pontos de vantagem sobre o Lens, segundo na tabela.

rbo/cd/dr/yr/cb

Tags