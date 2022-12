Manchester United e Chelsea vencem no retorno ao Campeonato Inglês

Na primeira rodada da Premier League após a Copa do Mundo do Catar, Manchester United (5º) e Chelsea (8º) venceram sem grandes dificuldades Nottingham Forest (19º) por 3 a 0 e Bournemouth (14º) por 2 a 0, respectivamente, resultados que colocam os dois gigantes no caminho da próxima Liga dos Campeões.

Em Old Trafford, no primeiro jogo após a agitada pausa para a realização do Mundial, em que se confirmou a saída abrupta de Cristiano Ronaldo do clube, os jogadores comandados por Erik ten Hag não deram margem para suspense.

Marcus Rashford (19) e o francês Anthony Martial (22) colocaram os donos da casa na frente logo no início da partida e o brasileiro Fred garantiu a vitória após receber um passe do compatriota Casemiro (87).

Com este triunfo, o United chega aos 29 pontos, apenas um atrás do Tottenham, quarto colocado e que fecha a zona da Liga dos Campeões.

O United, com um jogo a menos que os 'Spurs' e um calendário teoricamente menos difícil (Wolverhampton, Bournemouth e Everton nas próximas três rodadas) tem a chance de dar um passo importante rumo à concretização do grande objetivo da temporada: o regresso à Liga dos Campeões na próxima edição.

Mais cedo, o Chelsea dominou a partida contra o Bournemouth e os locais tiveram a maioria das chances de gol, aproveitando as duas primeiras para matar o jogo, com gols do alemão Kai Havertz (16), finalizando cruzamento de Raheem Sterling, e de Mason Mount, aproveitando passe do atacante alemão (24).

Apesar dos desfalques do francês N'Golo Kanté, ainda se recuperando de lesão, do croata Mateo Kovacic e do marroquino Hakim Ziyech, que estavam no Mundial do Catar, o time do técnico Graham Potter dominou a partida e criou a maioria das chances de gol.

O Chelsea não deu trégua e poderia ter goleado se tivesse aproveitado as oportunidades claras de Mount e Sterling (ambas nos acréscimos antes do intervalo) e de Denis Zakaria (53), Havertz (60), Jorginho (64) e Kalidou Koulibaly (73) no segundo tempo.

Já o Bournemouth pouco criou além de um chute de Ryan Christie que o goleiro Kepa Arrizabalaga defendeu sem dificuldades (79) e uma cabeçada de Dominic Solanke nos minutos finais para fora.

A vitória significa para os 'Blues' uma recuperação depois de uma série de maus resultados nas semanas prévias à Copa do Mundo. A equipe ocupa a oitava posição na tabela da Premier League com 24 pontos, seis atrás do Tottenham (4º), último da zona da zona de classificação para a Champions.

A 17ª rodada será encerrada nesta quarta-feira com a visita ao Leeds do atual campeão Manchester City, que precisa da vitória para recuperar o segundo lugar do campeonato, agora ocupado pelo Newcastle, mas acima de tudo para não deixar escapar o Arsenal, que com a vitória por 3 a 1 na segunda-feira sobre o West Ham se consolidou na liderança com 40 pontos (em 45 possíveis), oito a mais que os 'Citizens'.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Tottenham 2 - 2

Southampton - Brighton 1 - 3

Crystal Palace - Fulham 0 - 3

Everton - Wolverhampton 1 - 2

Leicester - Newcastle 0 - 3

Aston Villa - Liverpool 1 - 3

Arsenal - West Ham 3 - 1

- Terça-feira:

Chelsea - AFC Bournemouth 2 - 0

Manchester United - Nottingham Forest 3 - 0

- Quarta-feira:

(17h00) Leeds - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 40 15 13 1 1 36 12 24

2. Newcastle 33 16 9 6 1 32 11 21

3. Manchester City 32 14 10 2 2 40 14 26

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 29 15 9 2 4 23 20 3

6. Liverpool 25 15 7 4 4 31 18 13

7. Brighton 24 15 7 3 5 26 20 6

8. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

9. Fulham 22 16 6 4 6 27 26 1

10. Brentford 20 16 4 8 4 25 27 -2

11. Crystal Palace 19 15 5 4 6 15 21 -6

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 16 5 2 9 25 28 -3

14. AFC Bournemouth 16 16 4 4 8 18 34 -16

15. Leeds 15 14 4 3 7 22 26 -4

16. West Ham 14 16 4 2 10 13 20 -7

17. Everton 14 16 3 5 8 12 19 -7

18. Wolverhampton 13 16 3 4 9 10 25 -15

19. Nottingham 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 16 3 3 10 14 30 -16

