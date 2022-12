Lavrov: Ucrânia deve se desmilitarizar ou Rússia o fará

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou nesta terça-feira, 27, que a Ucrânia deve se desmilitarizar, ameaçando mais investidas militares e acusando falsamente Kiev e o ocidente de "jogar combustível" na guerra iniciada pela invasão russa.

Lavrov disse que a Ucrânia deve remover qualquer ameaça militar a Rússia ou "o exército russo resolverá este problema". Os comentários também refletem as persistentes declarações infundadas do Kremlin de que a Ucrânia e os aliados ocidentais são responsáveis pela guerra dos últimos dez meses, apesar da Rússia ter lançado o ataque alegando ameaça a sua segurança nacional.

Segundo o ministro, depende de Kiev e Washington o quanto o conflito irá durar. "Eles podem parar a resistência sem sentido a qualquer momento", opinou Lavrov à agência de notícias estatal Tass, acrescentando que o contínuo suporte do ocidente ao país poderia levar a um confronto direto e aumentar "o risco de que a situação saia do controle".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em aparente resposta, o conselheiro do presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, rebateu as ameaças afirmando que, independente da declaração de Lavrov, da "aterrorizada" busca russa por munição ou até de uma mobilização total do país, a Ucrânia irá seguir batalhando contra os invasores. "A Ucrânia desmilitarizará a Federação Russa até o fim e expulsará os invasores de todos os territórios ocupados. Aguarde o final silenciosamente", defendeu Podolyak.

Tags