Japão exigirá teste de covid-19 a viajantes procedentes da China

O Japão exigirá testes de covid-19 aos viajantes que chegam ao país procedentes da China continental a partir de sexta-feira (30), anunciou o primeiro-ministro Fumio Kishida, depois que Pequim acabou com a exigência de quarentena para que entra em seu território.

Kishida explicou que a decisão foi tomada porque "há informações sobre uma rápida propagação dos contágios" na China.

Tóquio flexibilizou nos últimos meses as restrições para a entrada de turistas. No momento, apenas os passageiros procedentes da China serão obrigados a fazer exames de coronavírus ao desembarcar no Japão.

A decisão chinesa de eliminar a quarentena na chegada de passageiros a seu território abre a porta para as viagens de sua população ao exterior.

